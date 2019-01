Bis auf wenige Ausnahmen herrscht im Jemen seit Dezember Waffenstillstand. Die USA und Saudi-Arabien wollen diesen Frieden weiter vorantreiben.

Die USA und Saudi-Arabien dringen darauf, die von den UN vermittelte Waffenruhe im Jemen weiter umzusetzen. US-Außenminister Mike Pompeo und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hätten über eine Deeskalation und die Umsetzung der in Schweden getroffenen Vereinbarungen zum Jemen-Konflikt gesprochen, teilte die US-Botschaft in Saudi-Arabien am Montag mit. Eine umfassende politische Lösung sei der einzige Weg, den Konflikt zu beenden, hieß es in einer Mitteilung der Botschaft auf Twitter.

Besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...