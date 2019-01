Ausblick auf Dienstag, 15.01.2019. Der Handelsstreit zwischen USA und China hinterlässt deutliche Bremsspuren in der Chinesischen Wirtschaft. Viele Amerikaner leiden unter dem Trumpschen Shut Down. Außerdem rückt die Brexit Abstimmung in London näher. Kein Wunder, dass der Dax heute leicht abgibt. Lichtblick ist die US Bank Citigroup, die mehr verdient hat als die Deutsche Bank derzeit wert ist: 18 Milliarden Dollar. Kein Wunder, dass Gerüchte über eine Fusion zwischen Deutscher und Commerzbank mit schöner Regelmäßigkeit auftauchen. Den Wirtschaftsausblick mit den Top Movern an der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß