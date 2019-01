Er kann es einfach nicht lassen: Am Wochenende hat der Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland, Richard Grenell, erneut den Druck im Streit um die Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 erhöht.

Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" (BamS) hat der Diplomat an diverse deutsche Unternehmen, welche an der Umsetzung der streitbaren Gasleitung beteiligt sind, drohende Briefe geschickt. Nach Informationen der BamS warnt Grenell darin vor US-Sanktionen, insofern sich jene Firmen auch weiterhin ... (Marco Schnepf)

