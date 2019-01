Arbeitnehmerschützer machen ernst: Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag mitteilte, haben Verdi und die Industriegewerkschaft IG BCE kurz vor einer neuen Tarifverhandlungsrunde zu Warnstreiks bei Uniper aufgerufen.

Demnach sollen am Dienstag die Mitarbeiter und Auszubildenden am Konzernsitz in Düsseldorf ganztägig die Arbeit niederlegen. Am Mittwoch sollen die Beschäftigten an den entsprechenden Kraftwerkstandorten mit dem Start der Frühschicht befristet streiken.

Deutlicher Dissens

Die ... (Marco Schnepf)

