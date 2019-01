Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CA Immo -1,08% auf 29,26, davor 9 Tage im Plus (7,56% Zuwachs von 27,5 auf 29,58), Verbund -2,16% auf 40,84, davor 6 Tage im Plus (9,73% Zuwachs von 38,04 auf 41,74), Porr -3,25% auf 18,46, davor 3 Tage im Plus (2,69% Zuwachs von 18,58 auf 19,08), EVN -2,93% auf 13,9, davor 3 Tage im Plus (3,47% Zuwachs von 13,84 auf 14,32), Strabag -1,92% auf 28,15, davor 3 Tage im Plus (4,17% Zuwachs von 27,55 auf 28,7), Uniqa -1,54% auf 7,975, davor 3 Tage im Plus (1,06% Zuwachs von 8,02 auf 8,1), Valneva +1,63% auf 3,435, davor 3 Tage im Minus (-1,17% Verlust von 3,42 auf 3,38). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Athos Immobilien (bester), Fabasoft (bester), RHI Magnesita (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: OMV (9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...