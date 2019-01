Baar (awp) - Die Rohstofffirma Blackstone Resources will 200 Millionen Euro in die Batterie-Produktion in Deutschland investieren. Dazu wurde in einem ersten Schritt die Tochtergesellschaft Blackstone Research GmbH gegründet. Blackstone sucht dabei die Nähe zu den deutschen Autobauern. Wie die seit letztem Sommer an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...