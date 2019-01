Senior Vice President Sangho Jo ist neuer Head der Samsung Electronics GmbH. Im gleichen Zuge wird Willem Kim neuer Head der Consumer Electronics Division und verantwortet die Geschäftsbereiche CTV, DAV, IT Display und Health and Medical Equipment. Beide Manager blicken auf internationale Erfahrung in verschiedenen europäischen Märkten zurück.

Die Verantwortung für die Produktbereiche AV (CTV, DAV), Home Appliances, Display Solutions und Health and Medical Equipment liegt unverändert bei Leif-Erik Lindner, Business Director CE AV, Alexander Zeeh, Director Home Appliances, Markus Korn, Director CE Display und Oliver Schüßler, Head of Health Medical Equipment. Olaf May, Vice President IT & Mobile Communication, leitet das operative Geschäft im Bereich IT & Mobile Communication. Das Storage-Geschäft liegt bei Frank Kalisch, Director Storage Solutions.

"Eine enge Zusammenarbeit mit Handels- und Vertriebspartnern ist für mich jetzt schon die wichtigste Säule in der Geschäftsstrategie für 2019", sagte Senior Vice

