Im Streit um die Errichtung einer Mauer an der Südgrenze bleibt der Präsident unnachgiebig. Für Flugreisende bedeutet dies lange Wartezeiten.

US-Präsident Donald Trump hat eine vorübergehende Aufhebung der seit mehr als drei Wochen andauernden Haushaltssperre abgelehnt. Der Kompromissvorschlag des republikanischen Senators Lindsey Graham, die geschlossenen Behörden einige Wochen lang wieder arbeiten zu lassen und in dieser Zeit weiter über die Grenzmauer zu verhandeln, sei uninteressant, sagte Trump am Montag. "Ich will das lösen. Ich will es nicht nur hinauszögern."

Trump fordert 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer, eines seiner wichtigsten Versprechen im Wahlkampf. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...