SAINT MICHAEL, Barbados, Jan. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung ist das renommierte Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica Gastgeber einer fantastischen Reihe von Aktivitäten rund um die Oscars und einer glamourösen(https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/special-offers/planet-hollywood-celebrates-the-oscars-2019) am 24. Februar 2019 zur Feier der 91. Oscar-Verleihung.

Während die Welt die Oscar-Verleihung voller Erwartung darauf schaut, dass die diesjährigen Top-Filme und -Darsteller mit dem prestigeträchtigen Filmpreis ausgezeichnet werden, bringt das Planet Hollywood seine Gäste zu einem unvergesslichen Fest zusammen. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einer eigenen Version der Oscar-Wahlen von Planet Hollywood, in deren Rahmen die Gäste ermutigt werden, die Gewinner dieses Jahres in verschiedenen Kategorien vorherzusagen, um die Chance zu erhalten, einen eigenen Preis mit nach Hause zu nehmen. Die Hauptveranstaltung, die Hollywood Night, lässt die Gäste in die Welt der Stars eintauchen - mit einem roten Teppich vor dem Eingang, Blitzlichtgewitter, Bodyguards, Paparazzi, Preisen für die bestgekleideten Gäste, einem Gala-Dinner und vor allem einer Live-Übertragung der 91. Oscar-Verleihung.

Das All-Inclusive-Hotel Planet Hollywood Costa Rica (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica) rückt die Oscars ins Rampenlicht und lädt Gäste zu einem Vacation Like A Star (Urlaub wie ein Star) in eine der außergewöhnlichsten Küstenlandschaften der Welt ein. Das modische All-Inclusive-Resort bietet klassische Hollywood-Erinnerungsstücke, 294 Luxussuiten, sechs Bars, sieben global ausgerichtete Restaurants, die auch vegane Gerichte anbieten, das hochmoderne Fitnesscenter PUMPED (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/phit/pumped), einen PH-Spa (https://www.planethollywoodhotels.com/property/costa-rica/explore-our-planet/phit/ph-spa), zwei ruhige Swimmingpools und eine Spritzwasserzone.

Entfliehen Sie im Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica dem Alltag und erleben Sie kuratierte Abenteuer, bei denen Sie die Wunder der berühmten Provinz Guanacaste entdecken können.

Über das Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica

Das Planet Hollywood Costa Rica liegt am Fuße der exklusiven Halbinsel Papagayo in der Provinz Guanacaste in Costa Rica. Es bietet seinen Gästen einen modischen All-Inclusive-Urlaub, umgeben von Naturwundern, kulturellem Reichtum und einzigartigen Erlebnissen, die nur hier erkundet werden können. Das Resort verfügt über Fünf-Sterne-Unterkünfte und Annehmlichkeiten - 294 Luxussuiten, acht verschiedene Restaurants, ein PUMPED-Fitnesscenter, einen PH-Spa, zwei ruhige Swimmingpools und eine Spritzwasserzone. Von den authentischen Hollywood-Erinnerungsstücken im gesamten Resort bis zu den Einheimischen und Mitarbeitern, die die Sprache von Pura Vida unterrichten, bietet das Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica das perfekte Gleichgewicht zwischen dem Planet Hollywood-Lifestyle und dem eines der friedlichsten und biologisch vielfältigsten Länder der Welt. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte www.planethollywoodhotels.com (http://www.planethollywoodhotels.com/).

