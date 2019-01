Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es am Montag zum Handelsauftakt wieder bergab. Dies ist aber noch kein Alarmsignal, meinen die Charttechniker. Der Titel befindet sich bezogen auf die mittel- und langfristige Entwicklung noch immer im Aufwärtstrend. Dabei ist die Aktie seit etwa Anfang Juni in einem deutlichen Aufwärtstrendkanal verlaufen, der noch immer nicht entscheidend nach unten durchbrochen wurde. Die Aktie könne sich zudem weiter auf die Unterstützungen in Höhe von 14,50 Euro verlassen, ... (Frank Holbaum)

