Die Aktie von Alibaba ist am Montag um 1,4 % gefallen. Dennoch sieht es für die Aktie aus Sicht der Chartanalysten nicht so schlecht aus, wie der erste Blick möglicherweise nahelegen würde. Wichtig sei hier vor allem die Bewertung in den USA. Dort verteidigte Alibaba bislang die nunmehr wieder erreichte Obergrenze von 150 Dollar. Damit hat sich der Trend in den vergangenen vier Wochen zumindest neutralisiert, heißt es. In den zurückliegenden drei Monaten ging es sogar um gut 6,5 % nach oben. ... (Frank Holbaum)

