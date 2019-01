Die neue CDU-Chefin hat bereits Erfahrung mit einem Jamaikabündnis. Zweierkonstellationen sind einfacher zu führen, sagt sie. Für die nächste Bundesregierung schließt sie dennoch nichts aus.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich zurückhaltend zu einem Jamaikabündnis mit Grünen und FDP nach der nächsten Bundestagswahl geäußert. Dass Zweierkonstellationen wie in Hessen mit Schwarz-Grün leichter zu führen seien als Konstellationen mit drei Parteien, "weiß jeder, der schon einmal in einer solchen Arbeit gesteckt hat", sagte Kramp-Karrenbauer am Montagabend in der Phoenix-Sendung "Unter den Linden" bei Michaela Kolster.

Kramp-Karrenbauer hatte im Saarland Anfang 2012 die von ihr geführte erste Jamaika-Regierung in einem Bundesland wegen eines Zerwürfnisses beim Koalitionspartner FDP platzen lassen. Der Streit bei der FDP sei nicht mehr "mit der Verantwortung für die Zukunftssicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...