Die Volkswagen-Aktie ist zum Wochenauftakt um fast 0,5 % gestiegen und notiert bei 142,78 Euro. Der Kurs befindet sich seit November in einem Abwärtstrend, der auch weiter aktiv ist. Ende Oktober hat die 38-Tagelinie den GD (100) von unten geschnitten und so ein Kaufsignal gebildet. Aktuell liegen der GD (38) und der GD (100) nah beieinander und könnten sich demnächst wieder schneiden und so ein Verkaufssignal bilden. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen allesamt über dem Kurs.

