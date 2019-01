Zu Beginn der neuen Handelswoche meldete sich Geely Auto zu Wort. Und zwar verweist das Unternehmen auf eine Regelung der Börse Hongkong. Demnach dürfen die Directors des Unternehmen vom 21. Januar bis zum 21. März 2019 jeweils einschließlich nicht mit Wertpapieren von Geely Auto handeln. Wieso dieser Zeitraum? Nun, Geely Auto teilt mit, dass am 21. März 2019 eine Sitzung des Boards von Geely Auto in der Harbour Road in Wanchai/Hong Kong stattfinden soll. Das könnte interessant werden, denn den ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...