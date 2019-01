Mit Silber dürfte sich bald gutes Geld verdienen lassen. Die Gründe für einen Preisanstieg sind enge Kapazitäten in den Minen, die anziehende Nachfrage - und eine mysteriöse Geschichte rund um die US-Großbank JP Morgan.

Ich dachte, alles würde zusammenbrechen", erinnert sich Jens Schneider (Name geändert) an die Turbulenzen während der globalen Finanzkrise im Spätsommer 2008. Der Bankkaufmann räumte damals sämtliche Depots und Konten - und deckte sich mit Barren und Münzen aus Silber ein. Während seines Ökonomiestudiums hatte er sich intensiv mit Geldgeschichte beschäftigt. Er wusste: Über viele Jahrhunderte war Silber das gängigste Zahlungsmittel für alltägliche Transaktionen.

Neben Geldgeschichte hätte Schneider allerdings noch einen Grundkurs Technische Mechanik mit Schwerpunkt Statik besuchen sollen. Denn es krachte dann doch gewaltig, wenn auch anders als gedacht. Das marode Finanzsystem wurde notrepariert. Aber die Dielen über Schneiders Dachgeschosswohnung, die crashten. Fast eine halbe Tonne Silber, gelagert auf dem Spitzboden, im damaligen Wert von 150.000 Euro, brachen durch. Verletzt wurde niemand, glücklicherweise.

In der Rückschau war es für Schneider trotz der Renovierungskosten ein sehr lukratives Geschäft. Der Silberpreis zog in den Folgejahren kräftig an, weil alle Welt wegen der ultraexpansiven Geldpolitik der Notenbanken mit einem Inflationsschub rechnete. Silber gilt als klassische Rückversicherung in Inflationszeiten, weil das Metall in größeren Mengen auch industriell verarbeitet wird und deshalb besonders sensibel auf Veränderungen des Preisniveaus reagiert.

Doch die allgemein befürchtete Inflation stellte sich nicht ein, außer bei den Vermögenspreisen. Und so baute Schneider seinen Silberschatz 2011 und 2012 sukzessive ab - mit ansehnlichem Gewinn, steuerfrei noch dazu: alles richtig gemacht. Der Silberpreis stürzte anschließend von fast 50 Dollar auf unter 15 Dollar pro Feinunze ab.Und heute? Greift Jens Schneider bald wieder zu? Wenn nicht, dann verpasst er wahrscheinlich die nächste Hausse.

Die Minenkapazitäten sind gering, steigende Inflationsrisiken dürften Spekulanten in das preisgünstige Metall locken, und der Silberpreis wurde tatsächlich - wie von vielen Verschwörungstheoretikern schon immer vermutet - über Jahre manipuliert, nach unten, versteht sich.

Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht JP Morgan. Die US-Großbank hortet in den Lagerhäusern der New Yorker Warenterminbörse Comex inzwischen rund 150 Millionen Unzen des Edelmetalls, mit einem Marktwert von 2,3 Milliarden Dollar. Das ist die Hälfte des gesamten Silberbestandes in den insgesamt neun an der Comex registrierten Lagerhäusern. Gemessen an über 2500 Milliarden Dollar bilanziellen Vermögenswerten der größten Bank der Welt, ist das zwar wenig, für den Silbermarkt aber gewiss beachtlich. Der Comex-Silberschatz von JP Morgan entspricht fast einem Fünftel der jährlichen Minenproduktion.

Wer richtig zählt, der ermittelt sogar 500 Millionen Unzen Silber, auf die die Bank Zugriff hat. Denn JP Morgan ist auch Depotbank des weltweit größten Silber-Indexfonds, des iShares Silver Trust von Blackrock. In vier Tresorräumen, drei in London und einem in New York, lagern aktuell Silberbarren mit einem Gesamtgewicht von 338 Millionen Unzen für diesen Fonds. Die Barren werden im Namen der Bank of New York Mellon als Treuhänder dem iShares Silver Trust zugewiesen.

An der Terminbörse Comex wetten spekulative Finanzanleger auf die zukünftige Entwicklung des Silberpreises. Produzenten, Händler und Verarbeiter des Metalls, sogenannte Commercials, sichern sich auf der anderen Seite gegen unerwünschte Preisschwankungen ab. Zu den Commercials gehören auch Finanzanleger, die Bestände ihrer Kunden absichern, also keine riskanten Wetten auf eigene Rechnung eingehen. Zu Letzteren zählt sich JP Morgan nach eigenen Angaben selbst.

Auffällig aber: JP Morgan baut seit 2011 Bestände auf. Eigentlich hätte das den Silberpreis stützen sollen. Doch der Unzenpreis verlor seither in der Spitze bis zu zwei Drittel an Wert. Die Bank sagt, dass sie das Silber nur im Kundenauftrag einlagere. Die Kunden sicherten eben ihre Bestände gegen Preisschwankungen am Terminmarkt mithilfe von JP Morgan ab. Selbst verfolge die Bank kein wirtschaftliches Interesse. Ihr sei es egal, ob die Preise steigen oder fallen. Das eigene Handelsbuch sei weitgehend ausgeglichen. Tatsache aber ist: Die Bank hat auch auf eigene Rechnung Silberbestände aufgebaut. Das geht aus Statistiken der Comex hervor. Allein seit Dezember 2017 wurden ihr per saldo 6938 Terminkontrakte angedient. Da ein Kontrakt 5000 Unzen umfasst, kaufte JP Morgan in diesem Zeitraum also 34,69 Millionen Unzen auf eigene Rechnung.

Nicht alle, aber doch ziemlich viele eingeschworene Silberfans stehen Verschwörungstheorien aufgeschlossen gegenüber. Sie werfen vor allem JP Morgan vor, den Silberpreis gezielt zu manipulieren. So drücke die Bank den Silberpreis über den Terminmarkt nach unten, um sich physisch mit dem Metall preiswert einzudecken. Das passiere möglicherweise auch, um eine ungedeckte Silberposition zu schließen, die JP Morgan von Bear Stearns geerbt habe.

Die in Schieflage geratene damals fünftgrößte US-Investmentbank wurde von JP Morgan am 30. Mai 2008 übernommen. Orchestriert wurde die Rettung von der US-Notenbank Fed. Ohnehin agiere JP Morgan als verlängerter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...