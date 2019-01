Tagesgewinner war am Montag FE Ltd mit 18,18% auf 0,01 (250% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 85,71%) vor Mologen mit 9,38% auf 2,27 (77% Vol.; 1W -17,42%) und Goldcorp Inc. mit 7,12% auf 10,38 (463% Vol.; 1W 8,35%). Die Tagesverlierer: Signature AG mit -11,76% auf 0,60 (99% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,45%), European Lithium mit -10,14% auf 0,06 (143% Vol.; 1W -12,68%), Medigene mit -6,71% auf 9,24 (101% Vol.; 1W -4,74%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BT Group (51761,73 Mio.), BP Plc (24612,27) und HSBC Holdings (23612,71). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Nintendo (627%), Goldcorp Inc. (463%) und Dialight (421%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist FE Ltd mit 85,71%, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...