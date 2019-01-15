BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 101 (106) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 61 (64) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 68 (76) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT FRESENIUS SE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 51 (70) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 88 (94) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FINTECH GROUP AUF 33 (43) EUR - 'BUY'JPM SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 34,4 (34,9) EUR - 'NEUTRAL' LAMPE HEBT JENOPTIK AUF 'KAUFEN' (HALTEN) , (VB +2,3%)SOCGEN SENKT GEA GROUP AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 18 (29) EURSOCGEN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 58 (62) EUR - 'HOLD'SOCGEN SENKT KION AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 40 (65) EURSOCGEN ...Den vollständigen Artikel lesen ...