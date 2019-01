Sciolla Investment erhält Baugenehmigung für Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Innenstadtlage von Gießen DGAP-News: Sciolla Investment GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Immobilien Sciolla Investment erhält Baugenehmigung für Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Innenstadtlage von Gießen 15.01.2019 / 08:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sciolla Investment erhält Baugenehmigung für Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Innenstadtlage von Gießen - In der Gießener Innenstadt entstehen 19 Neubauwohnungen für etwa 60 Studenten - Konsequente Fortführung des Wachstumskurses Marburg, 15. Januar 2019 - Die Sciolla Investment GmbH & Co. KG ("Sciolla Investment"), ein Asset Manager und Projektentwickler von Wohnhäusern sowie Wohn- und Geschäftshäusern, erweitert ihr in Gießen gelegenes Teilportfolio. Sciolla Investment hat die Baugenehmigung für ein Wohn- und Geschäftshaus in der Ludwigstraße 1 mit 19 Neubauwohnungen, einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage mit 29 Stellplätzen erhalten. Der Neubau entsteht direkt neben einem Bestandsobjekt von Sciolla Investment. Zielgruppen in der Wohnungsvermietung sind studentische Wohngemeinschaften, so dass nach der Baufertigstellung etwa 60 Studenten in den neuen Wohnungen leben können. Insgesamt handelt es sich um eine projektierte Wohnfläche von rd. 1.500 m² und eine Gewerbefläche von 287 m². Das Projektvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2019 beginnen. Die Baufertigstellung ist für Herbst 2020 geplant. Matteo Sciolla, Managing Partner von Sciolla Investment, kommentiert: "Wir investieren hier in allerbester Gießener Innenstadtlage - das ist vor allem für unsere studentischen Mieter attraktiv, die kurze Wege zu ihren universitären Einrichtungen haben werden. Zudem werden die Wohnungen von der Größe und Ausstattung genau auf die Bedürfnisse der Studenten zugeschnitten." Sciolla ordnet das neuerliche Gießener Engagement in seine Wachstumspläne ein: "Projektentwicklungen und Zukäufe von Bestandsimmobilien in westdeutschen Studentenstädten werden die Treiber unseres Wachstums in den kommenden Jahren sein." Über Sciolla Investment Sciolla Investment wertet Wohnhäuser sowie Wohn- und Geschäftshäuser nach dem Erwerb über gezielte Asset Management- und Property Management-Maßnahmen in technischer und kaufmännischer Hinsicht auf. Mit dieser Value-Add-Strategie realisiert Sciolla Investment überdurchschnittliche Renditen. Die Objekte werden nach erfolgreicher Wertentwicklung im eigenen Bestand gehalten oder an Investoren veräußert. Sciolla Investment fokussiert sich in der Nutzungsart auf Mikroapartments. Zielgruppen als Mieter sind insbesondere Studenten, Wochenendpendler und Singles. Der regionale Schwerpunkt liegt auf westdeutschen Studentenstädten. Neben dem Bestandsmanagement ist Sciolla Investment auch in der Projektentwicklung tätig. Sciolla Investment verfolgt eine auf Wachstum des Immobilienportfolios und des Unternehmens ausgerichtete Strategie. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sciolla.de. Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49 (0)69 905505-52 E-Mail: s-b@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt am Main 15.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 766095 15.01.2019 AXC0090 2019-01-15/08:45