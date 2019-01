Wie entscheiden die Engländer, wie reagiert der DAX und wie macht man das?



Alle haben heute morgen Angst vor der englischen Entscheidung. Doch in der Vorbörse legt der DAX bereits 0,6 bis 0,7 % zu und schon das steht in krassem Gegensatz zu dem, was Sie stündlich in den Medien hören oder lesen. Der Vorschlag: Gibt es eine Enttäuschung nach der Abstimmung, ist der DAX ein Kauf. Der Termin als Call. Reagiert er positiv, verzichten wir darauf. Darüber wäre morgen zu entscheiden. 2-3 % Korrektur wären ideal.



