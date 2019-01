Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) lädt die Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet am 29. Januar 2019, 10 Uhr MEZ, am Sitz der Gesellschaft, Humlegårdsgatan 22 in Stockholm, Schweden, statt. Die Einladung und die Tagesordnung wird im Internetauftritt der Gesellschaft publiziert: http://stockholmit.co/general-meetings/ Stockholm IT Ventures AB (publ) Company No. 556788-2807 15.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Nybrokajen 7 111 48 Stockholm Schweden Telefon: +46 10 138 86 44 Fax: +46 85 010 9480 E-Mail: info@stockholmit.co Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766113 15.01.2019 ISIN SE0006027546 AXC0104 2019-01-15/09:30