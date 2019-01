Am Tag der Abstimmung über das Brexit-Abkommen bekommen die Börsen Rückenwind aus Asien. Die Aussicht auf Steuersenkungen in China trieb dort die Aktienkurse kräftig nach oben. Auch die Börse in Japan legte zu. Unter den Einzelwerten am deutschen Markt sehen Jenoptik im Blick, nach einer Kaufempfehlung des Bankhaus Lampe. Interessant ist auch die Deutsche Post, die das Briefporto zum 1. April anheben dürfte, berichtet die FAZ. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß