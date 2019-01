- Abwärtsrisiken bei risikoreichen Vermögenswerten- Brexit-Abstimmung (20:00 Uhr) wichtigstes Ereignis- DE30 eröffnet höher, wichtiger Widerstand noch vor unsDie meisten Aktienmärkte hatten zu Beginn der neuen Handelswoche mit Rückgängen zu kämpfen, und das zurecht. An der Datenfront enttäuschten die Handelsdaten aus China und das Update zur Industrieproduktion bestätigte den schwachen Zustand des europäischen Fertigungssektors. In Großbritannien wartet man mit Spannung auf das Ergebnis der heutigen Brexit-Abstimmung (weiterhin enormer Unsicherheitsfaktor) und in den USA sorgt der seit 24 Tagen anhaltende "Government Shutdown" aufgrund des Streits um den Mauerbau an der Grenze zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...