Seit einigen Wochen steckt der Kurs der Infineon-Aktie in einem Seitwärtstrend fest. Es hat sich eine Doppelbodenstruktur gebildet, welche einen Trendwechsel hin zu einem Aufwärtstrend einleiten könnte. Ende Oktober hat die Aktie ein Jahrestief bei etwa 16 Euro markiert. Am Montag hat die Aktie etwa 1,2 % an Wert verloren, doch an diesem Dienstag geht es wieder nach oben. Sie notiert aktuell bei 18,24 Euro. In den letzten Monaten kam es bei den gleitenden Durchschnitten zu keinen Kreuzungen/Signalen. ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...