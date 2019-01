In der Branche der Goldminen ist gerade mächtig was los! So kündigte die Newmont Mining Corporation an, Goldcorp Inc. übernehmen zu wollen. Bezahlt werden soll in eigenen Aktien zuzüglich einer relativ geringen Bar-Komponente. Ist das für Barrick Gold tendenziell negativ, weil sich dann ein umso stärkerer Konkurrent zeigen wird? Denn die Ansage des Chief Executive Officers von Newmont Mining Corporation, der in dem Kontext davon sprach, dass durch den Zusammenschluss das führende Goldunternehmen ... (Peter Niedermeyer)

