Im November ging der Kurs der Evotec-Aktie in einen Seitwärtstrend über. Zum Wochenauftakt am Montag hatte der Kurs mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen und gab um etwa 6 % nach. Am Dienstag geht es jedoch wieder kraftvoll nach oben, die Aktie notiert aktuell bei 19,42 Euro. Anfang November ist die 38-Tagelinie unter den GD (100) gefallen und hat so ein Verkaufssignal gebildet. Alle gleitenden Durchschnitte liegen unter dem Kurs. Der GD (38) und der GD (100) liegen nah beieinander und direkt unter ... (Johannes Weber)

