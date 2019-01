In den letzten Jahrzehnten haben wir immer wieder in unseren Verpackungsbereich investiert", blickt Hans Plattner, Geschäftsführer und Gesellschafter der Andrä Hörtnagl Produktion und Handel GmbH am Stammsitz in Hall in Tirol zurück. "Wir stehen neuen Entwicklungen grundsätzlich offen gegenüber. Das betrifft sowohl unserer Produktphilosophie als auch den Maschinenpark, der nach dem neuesten Stand der Technik ausgerichtet ist. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine moderne und hochwertige Produktion laufend Investitionen benötigt, um den steigenden Hygiene- und Qualitätsrichtlinien zu entsprechen und den Kundenanforderungen Rechnung zu tragen."Seit annähernd 40 Jahren arbeitet der Produzent von hochwertigen Wurst- und Fleischwaren im Bereich Verpacken mit GEA zusammen. Das Vertrauen in die Maschinentechnologie des international agierenden Konzerns ist groß. Ob Extrawurst, Karreespeck, Rosmarin-Lammsalami, Lyoner oder Spargel-Aufschnittwurst: Sie werden auf einer der drei Powerpak-Tiefziehmaschinen für die Kunden in den unterschiedlichsten Packungsvarianten verpackt.

Ein Blick zurück

Die Hörtnagl Unternehmenshistorie reicht bis in das Jahr 1863 zurück. Das heute in fünfter Generation geführte Familienunternehmen ist in Tirol Marktführer beim Erzeugen und Veredeln von hochwertigen Wurst- und Fleischwaren. Das gesamte Sortiment - vom saftigen Steak des Grauvieh-Almochsen bis hin zu den Bestsellern Extrawurst und Frankfurter - stammt zu 100 Prozent aus österreichischer und Tiroler Herkunft. Zur Produktphilosophie gehört das konsequente Festhalten an den Werten Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Herkunft, Qualität und Geschmack sind dementsprechend die Eckpfeiler ihrer Unternehmensstrategie.Hörtnagl beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Das Fleisch- und Wurstsortiment ist in vierzehn eigenen Filialen sowie im Lebensmitteleinzelhandel und diversen Lebensmittelketten erhältlich. Auf rund 500 m2 werden am Firmensitz in Hall die Produkte für die Gastronomie und die Endverbraucher geschnitten und kundenspezifisch verpackt. "Wir setzen hinsichtlich Lieferbereitschaft, Verpackung und Gestaltung Maßstäbe", kommentiert Plattner. "Das Erfüllen von Sonderwünschen gehört bei uns zur Tagesordnung."

Bis zu zehn Werkzeugwechsel

Die Tagesproduktion liegt beim Lebensmittelproduzenten zwischen zehn und zwölf Tonnen. Gearbeitet wird einschichtig an fünf Tagen in der Woche. "Unser gesamtes Angebot umfasst mehr als 100 Produkte", berichtet Plattner. "Flexibilität wird bei uns großgeschrieben.

