Anfang Dezember kam es zu einem spürbaren Fall des Kurses der Lufthansa-Aktie. Seitdem konnte sich die Aktie aber wieder erholen und sogar einen leichten Kursgewinn generieren. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich der Kurs in der Wolke (Ichimoku). Kommt es in den nächsten Tagen zu weiteren Kursgewinnen, könnte der Kurs über der Wolke ansteigen - das wäre ein positives Signal. Seit einem Monat schon hält sich der Kijun über dem Tenkan auf. Der Abstand ist in letzter Zeit jedoch immer geringer ... (Johannes Weber)

