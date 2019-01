Die vorläufigen Eckdaten von Dialog Semiconductor plc. (kurz "Dialog Semi") für das 4. Quartal 2018 waren so lala. Positiv war, dass die eigene Prognose des Unternehmens (Zielkorridor von 430-470 Mio. Dollar Umsatz in Q4 2018) erfüllt werden konnte. Doch das gelang nur so gerade, denn der Umsatz lag den vorläufigen Angaben zufolge bei 431 Mio. Dollar. Immerhin, in Zeiten, in denen diverse Unternehmen ihre "guidance" nicht erreichen konnten und/oder die Prognose für 2019 senkten, war das schon ... (Peter Niedermeyer)

