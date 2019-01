Kann sich Tesla da warm anziehen? VW plant nach eigenen Angaben, in den USA verstärkt in die Produktion von Elektro-Autos zu investieren. Und zwar soll dies zukünftig im VW-Werk Chattanooga (Tennessee/USA) geschehen. VW kündigte an, dort in Zukunft "Fahrzeuge auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens MEB" zu bauen, das sei eine "neue Generation von Elektroautos". Die Vorbereitung auf die entsprechende Elektroplattform MEB macht entsprechende Investitionen notwendig, VW spricht von Investitionen ... (Peter Niedermeyer)

