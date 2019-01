Der ATX hat 2019 nach zunächst 6 Plustagen in Folge 3 Verlusttage angehängt, heute Vormittag war die Richtung noch nicht klar. Man wartet auf Brexit-News. Eine Entscheidung gibt es: Unsere Firestarter-Wertung für jene Aktie, die am längsten ohne Verlusttag im neuen Jahr durchhält, geht an die UBM. Bisher alle Neune. CEO Thomas Winkler läutete dazu heute die Opening Bell. Herzliche Gratulation. UBM ( Akt. Indikation: 37,03 /37,47, 2,34%) Börse Social Network Club-Partner FACC lädt die gabb-Leser zum Zukunftsdialog 2019. "Wir laden Sie ein zu einem wegweisenden Aus- und Einblick in die Zukunft der Mobilität und des internationalen Handels". Stattfinden wird das Ganze am 8. Februar 2019 ab 13:00 Uhr im Technischen Museum Wien ...

