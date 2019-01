- Britisches Parlament stimmt am Abend über Brexit-Deal ab- EZB-Präsident Mario Draghi hält heute Nachmittag Rede- JPMorgan, Wells Fargo und Co. veröffentlichen BerichteBei nur wenigen für heute geplanten Berichten könnte man meinen, dass der Tag langweilig wird. Allerdings ist eine Veranstaltung mit großem Potenzial zur Markterschließung geplant: die Brexit-Abstimmung. Das britische Parlament wird am Abend eine entscheidende Abstimmung abhalten, daher ist mit einer erheblichen Volatilität bei GBP-gebundenen Währungspaaren zu rechnen. Die API-Schätzungen zu den Rohöl-Lagerbeständen runden den Kalender ab. Nicht zuletzt sollten Euro-Händler ...

