Klassische Börsenregeln sind gerade bei Privatanlegern sehr beliebt. Das für viele im Detail oft nicht nachvollziehbare Geschehen an den Kapitalmärkten wird dadurch gefühlt einfacher und irgendwie auch transparenter. Obwohl die meisten "Regeln" nicht mehr als statistische Auffälligkeiten vergangener Ereignisse sind, ist die Trefferquote in vielen Fällen doch recht hoch. Das gilt selbst in Ausnahmejahren wie 2018, wo zum Beispiel die "traditionelle" Weihnachts- oder Jahresendrally den vom 20. Dezember bis zum 5. Januar investierten Anlegern erneut eine nette Performance beschert hätte. Das passt perfekt zur Historie, denn in den vergangenen 60 Jahren haben der DAX und sein Vorgängerindex rund um Weihnachten und Silvester in 80 Prozent aller Fälle ein Plus erzielt. Seit der offiziellen Einführung des DAX Ende 1987 liegt die Erfolgsquote übrigens auf demselben Niveau. Im Schnitt ging es dabei um 2,5 Prozent nach oben. Dieses Mal konnte der DAX im besagten Zeitraum immerhin 1,5 Prozent an Wert zulegen. Mit den passenden Hebelprodukten hätte man die Gewinne noch entsprechend pushen können. Diese Börsenregel hat sich also erneut bewährt.Analysten setzen auf eine nachhaltige ErholungAnsonsten verlief das Börsenjahr 2018 bekanntermaßen ernüchternd. Und längst nicht bei allen "Regeln" brachte die konsequente Umsetzung den gewünschten Erfolg. Vor allem in den historisch "starken" Börsenmonaten des Schlussquartals hagelte es heftige Verluste. Von Anfang Oktober bis Ende Dezember brach der DAX um fast 14 Prozent ein, was so gar nicht zu der Statistik der Vergangenheit passt. Hinter dem April rangieren diese drei Monate bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...