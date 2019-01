Michael Flender betreut als "GoldeselTrading"die wikifolios "Goldesel-Investing" und"Goldesel-Trading"Der deutsche Aktienmarkt ist 2018 deutlich unter Druck geraten. Während viele Analysten Anfang des Jahres von einem weiteren starken Jahr ausgingen, kam es insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ganz anders. Der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China, der drohende unkontrollierte "Brexit" und ein nachlassendes Wirtschaftswachstum in Deutschland haben dem Aktienmarkt zugesetzt. Vor allem Nebenwerte und zyklische Aktien haben teilweise über 50% an Wert verloren. Diese Kursrückgänge sind einerseits sehr schmerzhaft für Investoren, bieten andererseits aber natürlich auch gute Chancen, wenn die Stimmung an den Märkten wieder dreht. Zeit, sich einige aussichtsreiche Kandidaten anzuschauen:Wacker ChemieWacker Chemie AG ist ein global tätiges, familiengeführtes Chemieunternehmen. Der im MDAX gelistete Konzern konzentriert sich auf vier große Geschäftsbereiche: Wacker Silicones, Wacker Polymers, ...

