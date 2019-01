MDax: Gelingt die große Trendwende?

Der MDax hat meine jüngste Betrachtung insofern verletzt, daß sich die Korrektur etwas stärker dargestellt hat, als von mir erwartet und prognostiziert. Dennoch ist eine klassische Regelverletzung nicht eingetreten, woraufhin ich an meinem bisherigen Szenario festhalte. Der kleine Dax bewegt sich, aus größerer Höhe betrachtet, in einer seitlichen Korrektur und wird diesen Zustand so schnell auch nicht verlassen. Wie der Langzeitchart es zeigt, bleibe ich, ungeachtet der aktuellen Korrektur, auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...