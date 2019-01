US-Botschafter Grenell warnt deutsche Firmen, sich an der Pipeline Nordstream 2 zu beteiligen. Dass ein Diplomat sich so in die Politik seines Gastlandes einmischt, ist ein Novum. Dann lieber gar keinen Botschafter?

Die US-Diplomatie in Deutschland ist hemdsärmelig geworden: der Botschafter der Vereinigten Staaten hat deutsche Firmen gewarnt, sich an der Pipeline Nordstream 2 zu beteiligen. Sie gefährdeten durch ihr Tun die Energiesicherheit Europas, denn das Projekt, das russisches Gas nach Deutschland pumpen soll, mache die Europäer abhängig von Russland. In der Tat wurden in der Vergangenheit Sicherheitsbedenken geäußert, vor allem in Dänemark. Der Nachbar des Bundesrepublik hat das Projekt noch nicht genehmigt. In Moskau hat man sich bereits für eine alternative Route entschieden, sollte Kopenhagen bei seinem Nein bleiben.

Die Ukraine ist als bisheriges Transitland ebenfalls nicht erquickt. Der Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin dort auf der Krim angezettelt hat und für den sein Land mit Sanktionen belegt wurde, ist sicher keine vertrauensbildende Maßnahme, die für einen rationalen Akteur Russland sprechen ...

