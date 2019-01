In vielen Ländern kommen Frauen in Krisenzeiten an die Macht. An der Spitze kriselnder Unternehmen scheitern sie auch häufiger. In Deutschland gilt das nicht.

Es gibt Beförderungen, die auf dem Papier verheißungsvoll klingen, aber in Wahrheit das Karriereende bedeuten. Kaum jemand weiß das so gut wie Sheri McCoy. Dabei begann alles so vielversprechend. Die 59-jährige Managerin arbeitete sich beim Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson bis zur Vizepräsidentin hoch. Seit dem Jahr 2008 fand sich ihr Name zuverlässig in der "Fortune"-Liste der einflussreichsten Frauen wieder. Dann übernahm McCoy im Jahr 2012 die Leitung des Kosmetikherstellers Avon.

Der erste Chefposten und dann gleich bei einem so bedeutenden Unternehmen, einerseits. Anderseits ging es Avon schlecht zu dieser Zeit. Die Umsätze erodierten, der Aktienkurs sank, ein Bestechungsskandal in China sorgte für zusätzliche Risiken. McCoy fügte weitere hinzu: Sie setzte alles auf die Digitalisierung des Unternehmens.

Um das teure Projekt zu finanzieren, verkaufte sie Anteile von Avon an Private-Equity-Fonds - und war deren Druck schon bald nicht mehr gewachsen. Die Anteilseigner machten McCoy für eine "gewaltige Vernichtung von Aktionärsvermögen" verantwortlich und verlangten ihren Rücktritt. Anfang vergangenen Jahres musste sie gehen.

Wie McCoy ist es schon vielen Managerinnen ergangen. So vielen, dass es sogar einen eigenen Begriff für dieses Phänomen gibt: Die "gläserne Klippe". Damit gemeint ...

