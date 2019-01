Trotz Reibereien scheinen sich US-Präsident Donald Trump und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan bestens zu verstehen - obwohl das Machtverhältnis alles andere als ausgewogen ist.

Der im deutschen Exil lebende türkische Journalist Can Dündar verschickt jeden Tag einen Newsletter, indem er die aktuelle türkische Politik kommentiert. Der von diesem Dienstag war mit der Überschrift "Trump weiß, wie Erdogan tickt" betitelt. Tatsächlich dürfte es sich bei der Beziehung zwischen dem US-Präsidenten und dem türkischen Präsidenten um eine auf Gegenseitigkeit beruhende, innige Männerfreundschaft handeln, die sich in erster Linie via Twitter und Telefon abspielt. Nur sitzt einer von beiden am kürzeren Hebel.

Der letzte Akt dieser Geschichte begann im vergangenen Dezember. Völlig überraschend teilte Trump via Twitter mit, er wolle die 2000 US-Soldaten aus Syrien abziehen. Innerhalb der kommenden 30 bis 60 Tage. Für völlig falsch und irrwitzig hielten das große Teile des Pentagon. Verteidigungsminister Mattis reichte deswegen sogar seinen Rücktritt ein.

Erdogan dürfte frohlockt haben bei dieser Nachricht. Schließlich kann die türkische Armee damit endlich ihre angekündigte Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG beginnen, ohne dabei Gefahr zu laufen, auf Truppen des Nato-Partners zu stoßen. Ankara hält die YPG für einen verlängerten Arm der verbotenen Terror-Organisation PKK und fordert seit Jahren die Einrichtung eines 30 Kilometer breiten Sicherheitskorridors auf der syrischen Seite der Grenze.

Es folgte ein Telefonat zwischen beiden Staatschefs. Danach lobte Trump Erdogan und übertrug ihm quasi den Kampf gegen die Überreste des Islamischen Staates.Die Panzer standen auf der türkischen Seite schon bereit. Da kam Trumps Sicherheitsberater Bolton nach Ankara, um Sicherheitsgarantien für die kurdische Miliz auszuhandeln. Erdogan war daraufhin so erbost und enttäuscht, dass er den amerikanischen ...

