Nach schwungvollem Beginn hat der Dax am Dienstag seine Gewinne vollständig abgegeben. Noch am Vormittag hatten Nachrichten aus China, wo die Aussicht auf Steuersenkungen die Aktienkurse kräftig nach oben getrieben hatte, auch den deutschen Leitindex beflügelt und ihn bis fast an die runde Marke von 11 000 Punkten geführt. Nun aber scheinen sich die Börsianer immer stärker auf die Abstimmung im britischen Parlament über das Brexit-Abkommen am Dienstagabend zu konzentrieren. Marktbeobachter vermuten, dass das zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen keine Mehrheit im Parlament finden wird. Es droht damit eine weitere Hängepartie, was die Börsen weiter belasten kann.