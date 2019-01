Wenige Tage vor den nächsten Quartalszahlen kündigt Netflix an, die Kosten für Abos in den USA anzuheben. An der Wall Street kam die Nachricht gut an. Die Aktien stiegen um 6,1 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch.

Der Streamingdienst Netflix hebt seine Preise auf dem US-Heimatmarkt deutlich an. Die Kosten für die verschiedenen Abomodelle stiegen zwischen 13 und 18 Prozent, teilte das Unternehmen, das mehr als 130 Millionen Zuschauer weltweit zählt, ...

