BEIJING, Jan. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die CES 2019 (Consumer Electronics Show) fand in Las Vegas, USA statt. Die neue Generation von Übersetzern mit künstlicher Intelligenz (AI Correct Translator), die von BABEL TECHNOLOGY und der Universität Tsinghua entwickelt wurde, erregte viel Aufmerksamkeit. Dies ist der weltweit erste WLAN-basierte Übersetzer.

KI-Übersetzung erleichtert die Kommunikation im Ausland

Der AI Correct Translator verwendet den TZ-Tiefenlernalgorithmus, den TZ-Neuralnetzwerk-NMT-Algorithmus und die Dsmart-Rauschunterdrückungstechnologie. Er ist mit einem 4,0-Zoll-Touchscreen und einem 4200-mAh-Akku ausgestattet. So erfüllt er die Anforderungen von Benutzern, wie zum Beispiel das Übersetzen von Sprachen, einen weltweit verfügbaren Internetzugang und Navigation mit Landschaftsdarstellung.

Derzeit unterstützt der AI Correct Translator die Übersetzung von 53 Sprachen und 73 Akzenten, darunter auch Übersetzungen von Chinesisch in Fremdsprachen und von Fremdsprachen in andere Fremdsprachen. Gesprochene Sprache wurde in multinationale Akzente unterteilt, z. B. die 10 verschiedenen englischen Akzente - darunter die, die in China, USA, Großbritannien, Australien, Indien, Neuseeland, Kanada, Südafrika, Irland, auf den Philippinen, in Kenia usw. gesprochen werden - was die Übersetzung authentischer und genauer macht.



In Anbetracht dessen, dass der Benutzer die Verkehrszeichen, Speisekarten, Produktverpackungen und andere Abbildungen nicht verstehen kann, unterstützt der AI Correct Translator mit seiner Fotoübersetzungsfunktion 15 Sprachen und ist mit einem Blitz für Nachtaufnahmen ausgestattet. Zusätzlich ist er das erste Gerät, das eine Übersetzung von per OCR erfasstem vertikal geschriebenem japanischem Text ermöglicht.



Darüber hinaus verfügt der AI Correct Translator über ein integriertes Netzwerkmodul mit globaler Funktionalität, mit dem alle Netzwerke weltweit mit einem Klick als Hotspot für Mobiltelefone, Tablets und andere Geräte genutzt werden können. Er unterstützt auch Offline-Übersetzung von sechs Sprachen (Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Französisch und Russisch), was Probleme mit dem Internetzugang im Ausland löst und eine Notfallkommunikation ermöglicht, wenn kein Internetzugang verfügbar ist.



Der AI Correct Translator dient nicht nur als KI-Übersetzer, sondern bietet auch eine Vielzahl von Anwendungen als herausragendstes Merkmal für Benutzer im Ausland an.



Der AI Correct Translator verfügt über viele praktische Zusatzfunktionen: Auf der Grundlage von Echtzeit-Standortdiensten können Benutzer eine Navigationsfunktion mit Landschaftsdarstellung öffnen, um aus dem Gerät einen Reiseführer mit KI zu machen. Über die in die KI integrierte Stimmerkennung können Benutzer sofort Informationen zum Wetter, zu Flügen und zu Umtauschkursen abfragen. Die Fotoerkennungsfunktion des Geräts unterstützt die Identifizierung von Tieren und Pflanzen und gibt Erklärungen dazu. Der AI Correct Translator verfügt außerdem über Kartennavigation und Zahlungsfunktionen. All dies ist praktisch für Benutzer, um eine Vielzahl von Einrichtungen zu finden und mit den Menschen dort zu kommunizieren, wie z. B. in den Bereichen Lebensmittel, Unterkunft, Reisen, Einkauf und Erste Hilfe.



Wir helfen 7,4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, sich im Ausland zu verständigen



Der AI Correct Translator ist ein von BABEL TECHNOLOGY entwickeltes Produkt mit integrierter künstlicher Intelligenz. Auf der CES 2018 erregte der weltweit erste von BABEL TECHNOLOGY entwickelte Übersetzer mit künstlicher Intelligenz und einem Bildschirm die Aufmerksamkeit von Mitbewerbern in der Branche aus verschiedenen Ländern. Nach der Vorstellung war die Marktresonanz auf das Gerät enthusiastisch und die Zustimmungsrate seitens der Benutzer lag bei 99 %. Im chinesischen "Double 11"-Zeitraum des Jahres 2018 lag der AI Correct Translator bei JD und Tmall auf dem zweiten Platz der Produktverkäufe, was ein Plus von 528 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.



Jetzt ist der AI Correct Translator in Bereichen wie Reisen nach Übersee, Geschäftsreisen, Transport, Unterkunft, Gastronomie, Sightseeing, Einkaufen, Unterhaltung, Dating und Lernen weit verbreitet und zu einem Reiseassistenten mit künstlicher Intelligenz geworden. Er ist für ausländische Benutzer im offiziellen weltweiten Online-Store Tmall und bei Amazon verfügbar.

BABEL TECHNOLOGY hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu einer weltweiten Kommunikation per Sprache zugänglich zu machen und den AI Correct Translator immer weiter zu verbessern.



