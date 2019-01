Die Osram Licht-Aktie bewegt sich nach dem Abprallen am Widerstand weiter nach unten. Die letzten Tage konnte der Kurs zwar wieder leicht zulegen, aber am Gesamtbild ändert dies wenig. Der im zweiten Halbjahr begonnene Seitwärtstrend ist damit weiter aktiv. Größere Veränderungen am Trend sind bisher nicht zu erkennen.

News zur Aktie: Wie ist die Meinung der SocGen?

Der Analyst der französischen Investmentbank sieht weiterhin Risiken bei der Osram-Aktie. Er reagierte nun sogar mit ... (Maximilian Weber)

