Allein gestrichene Reisen von Regierungsbeschäftigten kosteten das Unternehmen 25 Millionen Dollar pro Monat. Delta senkt daher seine Prognose.

Der Regierungsstillstand in den USA bringt die Fluggesellschaft Delta Air Lines ins Trudeln. Die Nummer zwei in den USA sagte am Dienstag ein geringeres Umsatzwachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...