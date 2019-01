Der Autobauer beteiligt sich an SK Gaming. Das Unternehmen betreut mehrere Teams in Wettbewerben wie "League of Legends".

Der Autobauer Daimler baut sein Engagement im E-Sport-Geschäft aus. Der Konzern beteiligt sich an dem E-Sport-Spezialisten SK Gaming, wie Daimler am Dienstag mitteilte.

Unter E-Sport versteht man, wenn Videospieler an Konsolen oder Computern in Wettbewerben gegeneinander antreten. Dabei geht es nicht nur um Spiele, die Sportarten simulieren. Die 1997 gegründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...