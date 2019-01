Die Auseinandersetzungen im Hambacher Forst sind noch lange nicht ausgestanden. Mitte März erst wird laut Welt online mit Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Köln zu rechnen sein, da mehrere Klagen des Umweltverbandes BUND gegen den Braunkohleabbau anhängig seien. RWE gehe sogar davon aus, dass mit einer abschließenden Entscheidung in der Hauptsache möglicherweise erst Ende 2020 zu rechnen ist. Indessen geht der Energiekonzern an anderer Stelle konkrete Schritte in eine andere Richtung, gegen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...