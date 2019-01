Die Aktie von Siemens Healthineers war 2018 im schwachen Marktumfeld ein echter Lichtblick. Zum Börsenstart der Siemens-Medizinsparte am 15. März ging es vom Ausgabepreis bei 28 Euro sofort in den Preisbereich von über 30 Euro. Nach einigem Auf und Ab beendete die Aktie das Jahr bei 36,52 Euro, für Erstzeichner ein starkes Plus von 30 Prozent. Doch von der Euphorie ist im neuen Jahr keine Spur mehr. Am Dienstag durchbrachen die Papiere sogar erstmals seit Oktober wieder die 34 Euro nach unten.

JPMorgan ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...