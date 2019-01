Seit Ende September befindet sich die SAP-Aktie in einer Abwärtsbewegung. Sie startete am 26. September bei 108,52 Euro und führte den Kurs bis zum 3. Januar auf ein neues Tief bei 83,95 Euro zurück. Auf diesem Niveau griffen die Käufer wieder zu und initiierten einen Anstieg in Richtung der 50-Tageline.

Der gleitende Durchschnitt, der in den letzten Tagen weiter abgeflacht ist, konnte jedoch noch nicht erreicht werden. Er verläuft derzeit bei 90,58 Euro. In der Spitze konnte die Aktie in der ... (Dr. Bernd Heim)

