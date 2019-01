Das Jahr 2018 verlief für die BMW-Aktionäre enttäuschend, denn die Aktie war das ganze Jahr über in einem Abwärtstrend gefangen, der sich bis in den frühen Januar hinein fortgesetzt hat. Im Tief fiel der Wert am 2. Januar auf 68,79 Euro zurück. Hier startete eine neue Aufwärtsbewegung, die die Aktie am 8. und 9. Januar auf die 50-Tagelinie bei 73,57 Euro treffen ließ.

Im ersten Anlauf scheiterten die Käufer daran, den EMA50 zu überwinden. Die Aktie fiel daraufhin wieder bis unter das Tief vom ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...