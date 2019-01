Die Aktie der Commerzbank hat am Dienstag einen weiteren Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging um 1,4 % in Richtung Süden. Damit nähert sich der Wert nach Meinung von Beobachtern seiner Bestimmung, wieder neue Zwischentiefs anzusteuern. Short-Investoren dürften sich freuen, heißt es. Denn: Die Aktie befindet sich nun auch charttechnisch im kurzfristigen Abwärtstrend. Der Wert hat in einem Monat mehr als 6 % abgegeben. In drei Monaten ging es um 27 % nach unten. Innerhalb eines Jahres verlor die ... (Frank Holbaum)

