Die Aktie der Continental hat am Dienstag einen weiteren Aufschlag geschafft. Der Titel ist nun zumindest in einen kurzfristigen charttechnischen Aufwärtstrend übergegangen, nachdem es im vergangenen Monat um gut 6 % nach oben ging. Die Aktie hat den mittelfristigen charttechnischen Abwärtstrend aber noch nicht hinter sich gelassen. Denn in den zurückliegenden drei Monaten ging es um insgesamt 7 % abwärts. Langfristig sind die Aussichten noch düsterer. Das Ergebnis eines Jahres: -47 %. Vorsicht, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...