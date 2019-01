Enttäuschende Zahlen von JP Morgan und Wells Fargo haben an der Wall Street für Ernüchterung gesorgt. Durch einen chinesischen Konjunkturaufschub blieb der Dow Jones im Plus.

Gestützt von der Ankündigung eines neuen Konjunkturprogramms in China haben die New Yorker Börsen am Dienstag zugelegt. Die Regierung in Peking will mit Steuer- und Abgabensenkungen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ankurbeln. Außerdem hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäußert, dass der Zollstreit mit China bald beigelegt wird.

Die wichtigsten Indizes

Die US-Börsen haben am Dienstag im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,7 Prozent auf 24.065 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 1,1 Prozent auf 2610 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 7023 ...

